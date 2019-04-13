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Накануне Европейских игр на границе появились табло с информацией о правилах перемещения товаров

13.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Пограничные пункты пропуска оборудовали электронными табло с правилами ввоза товаров, сообщает Государственный таможенный комитет.

Накануне Европейских игр на границе появились табло с информацией о правилах перемещения товаров

«Накануне II Европейских игр в белорусских пунктах пропуска появились дополнительные электронные табло с информацией о правилах перемещения товаров через границу», — рассказали в ГТК.

Электронные табло были установлены в ПП на границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. Всего — 76 информационных экранов.

Благодаря им гости смогут при въезде в Беларусь визуально ознакомиться с основной информацией о правилах перемещения товаров через таможенную границу, размещенной на широкоформатных экранах.

TUT.by

 
 
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Пограничные пункты пропуска оборудовали электронными табло с правилами ввоза товаров, сообщает Государственный таможенный комитет. «Накануне II Европейских игр в...
 
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