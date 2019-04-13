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Цены на автомобильное топливо вырастут с 14 апреля

13.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 14 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Цены на автомобильное топливо вырастут с 14 апреля

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 14 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 51 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 62 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, ДТ — 1 рубль 62 копейки.

— По состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, — проинформировали в «Белнефтехиме».

TUT.by

 
 
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С 14 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». В ведомстве
 
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