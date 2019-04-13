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На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

13.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Впервые в Кореличском районе состоялся фестиваль художественного творчества «Зажги свою звезду», в котором приняли участие дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, а также те ребята, которые посещают пункты коррекционно-педагогической помощи, специальные группы и классы интегрированного обучения и воспитания. Фестиваль прошёл в уютном зале СШ №1 г.п. Кореличи.

Дата проведения конкурса неслучайно совпала с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Каждый из участников фестиваля смог показать свой талант, творческие способности и умение держаться на сцене, тем самым зажёг свою собственную звезду.

Выступления юных талантов оценивалось в трёх номинациях: танцевальное творчество, вокальное творчество и театральное творчество. Никто из ребят не остался не отмеченным жюри. Все участники фестиваля были награждены памятными подарками и сувенирами.

Спонсорами фестиваля выступили Гродненское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд», РО ОО «Белорусский фонд мира» и Районный учебно-методический кабинет Управление образования Кореличского райисполкома.

 

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

Оксана ЯНУШ

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Впервые в Кореличском районе состоялся фестиваль художественного творчества «Зажги свою звезду», в котором приняли участие дети с особенностями...
 
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