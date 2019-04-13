На районном фестивале художественного творчества юные кореличчане зажгли именные звёздочки

Источник материала: Полымя

Впервые в Кореличском районе состоялся фестиваль художественного творчества «Зажги свою звезду», в котором приняли участие дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, а также те ребята, которые посещают пункты коррекционно-педагогической помощи, специальные группы и классы интегрированного обучения и воспитания. Фестиваль прошёл в уютном зале СШ №1 г.п. Кореличи.

Дата проведения конкурса неслучайно совпала с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Каждый из участников фестиваля смог показать свой талант, творческие способности и умение держаться на сцене, тем самым зажёг свою собственную звезду.

Выступления юных талантов оценивалось в трёх номинациях: танцевальное творчество, вокальное творчество и театральное творчество. Никто из ребят не остался не отмеченным жюри. Все участники фестиваля были награждены памятными подарками и сувенирами.

Спонсорами фестиваля выступили Гродненское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд», РО ОО «Белорусский фонд мира» и Районный учебно-методический кабинет Управление образования Кореличского райисполкома.













































































































Оксана ЯНУШ

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