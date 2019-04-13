Сульшер про ЛЧ: «Почему мы играем в среду и вторник, а другие – наоборот? Пытались гуглить, но ничего не нашли»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов.

«Кто-то должен объяснить мне, почему мы играем в среду и вторник, а другие – во вторник и среду?

Пытались гуглить, но ничего не нашли. УЕФА должен это изменить, 100%», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграл первым матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1), во вторник состоится ответная игра.