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Сульшер про ЛЧ: «Почему мы играем в среду и вторник, а другие – наоборот? Пытались гуглить, но ничего не нашли»

14.04.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов.

«Кто-то должен объяснить мне, почему мы играем в среду и вторник, а другие – во вторник и среду?

Пытались гуглить, но ничего не нашли. УЕФА должен это изменить, 100%», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграл первым матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1), во вторник состоится ответная игра.

Прогнозы Генича

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов.
 
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