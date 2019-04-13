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Адесанья победил Гастелума и стал временным чемпионом UFC в среднем весе
14.04.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
Судьи единогласно отдали победу новозеландцу с одинаковым счетом 48-46.
Рекорд Адесаньи – 17-0 (6-0 в UFC). У Гастелума четвертое поражение в 20 боях.
Титулом полноценного чемпиона UFC в среднем весе владеет Роб Уиттакер.
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Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
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