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Адесанья победил Гастелума и стал временным чемпионом UFC в среднем весе

14.04.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

Судьи единогласно отдали победу новозеландцу с одинаковым счетом 48-46.

Рекорд Адесаньи – 17-0 (6-0 в UFC). У Гастелума четвертое поражение в 20 боях.

Титулом полноценного чемпиона UFC в среднем весе владеет Роб Уиттакер.

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Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
 
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