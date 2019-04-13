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ECHL. Плей-офф. Фальковский сделал голевую передачу, Кульбаков остался в запасе
14.04.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Монархс» в гостях обыграл «Адирондак Тандер» – 6:1. Белорусский защитник Степан Фальковский нанес 2 броска и сделал голевую передачу, а также заработал 7 минут штрафа (5 за драку). Счет в серии стал 2-0.
Всего в этом сезоне за «Манчестер» Фальковский провел 29 игр, в которых отметился 14 (4+10) результативными баллами.
«Каламазу Уингс» в гостях победил «Цинциннати Сайклонс» со счетом 2:0. У победителей белорусский вратарь Иван Кульбаков остался в запасе. Счет в серии стал равный 1-1.
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«Манчестер Монархс» в гостях обыграл «Адирондак Тандер» – 6:1.
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