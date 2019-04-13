ECHL. Плей-офф. Фальковский сделал голевую передачу, Кульбаков остался в запасе

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Монархс» в гостях обыграл «Адирондак Тандер» – 6:1. Белорусский защитник Степан Фальковский нанес 2 броска и сделал голевую передачу, а также заработал 7 минут штрафа (5 за драку). Счет в серии стал 2-0.

Всего в этом сезоне за «Манчестер» Фальковский провел 29 игр, в которых отметился 14 (4+10) результативными баллами.

«Каламазу Уингс» в гостях победил «Цинциннати Сайклонс» со счетом 2:0. У победителей белорусский вратарь Иван Кульбаков остался в запасе. Счет в серии стал равный 1-1.