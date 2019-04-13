ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ECHL. Плей-офф. Фальковский сделал голевую передачу, Кульбаков остался в запасе

14.04.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Монархс» в гостях обыграл «Адирондак Тандер» – 6:1. Белорусский защитник Степан Фальковский нанес 2 броска и сделал голевую передачу, а также заработал 7 минут штрафа (5 за драку). Счет в серии стал 2-0.

Всего в этом сезоне за «Манчестер» Фальковский провел 29 игр, в которых отметился 14 (4+10) результативными баллами.

«Каламазу Уингс» в гостях победил «Цинциннати Сайклонс» со счетом 2:0. У победителей белорусский вратарь Иван Кульбаков остался в запасе. Счет в серии стал равный 1-1.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Монархс» в гостях обыграл «Адирондак Тандер» – 6:1.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. Серия за 3-е место. 5-й матч. «Шахтер» принимает «Динамо-Молодечно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика