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Квалификация Евро-2020. Беларусь – Чехия
14.04.2019 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Квалификация Евро-2020
Второй этап
Группа 5
Беларусь – Чехия
14 апреля, 17:00. ДС «Уручье»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Положение команд в группе: Чехия – 4 очка (3 игры), Беларусь – 4 (3), Босния и Герцеговина – 4 (3), Финляндия – 0 (3).
По две команды выйдут из группы, также 4 лучшие команды, среди сборных, занявших третьи места.
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Квалификация Евро-2020 Второй этап Группа 5 Беларусь – Чехия 14 апреля, 17:00.
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