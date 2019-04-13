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Квалификация Евро-2020. Беларусь – Чехия

14.04.2019 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Квалификация Евро-2020

Второй этап

Группа 5

Беларусь – Чехия

14 апреля, 17:00. ДС «Уручье»

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Положение команд в группе: Чехия – 4 очка (3 игры), Беларусь – 4 (3), Босния и Герцеговина – 4 (3), Финляндия – 0 (3).

По две команды выйдут из группы, также 4 лучшие команды, среди сборных, занявших третьи места.

 
 
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Квалификация Евро-2020 Второй этап Группа 5 Беларусь – Чехия 14 апреля, 17:00.
 
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