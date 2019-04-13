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Андрей Арямнов: «Запас имеется, причем огромный. В ближайшем будущем реально приблизиться к мировым рекордам»

14.04.2019 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Андрей Арямнов поделился своими планами на будущее. 

- Завоевать золото по сумме двоеборья было, пожалуй, нереально. Однако поднять большие килограммы — вполне?

– Как и обещал, я постоянно добавляю. К Олимпиаде не готовятся за один день и даже за один год. Это длительный кропотливый процесс. Иду по четко запланированному плану, поднимаю более внушительные веса от соревнований к соревнованиям.

На данный момент задача выполнена на сто десять процентов. Просто всегда хочется большего и побыстрее. Ну и, естественно, надо всегда учитывать фактор судейства и под него подстраиваться.

- Если есть план, то, согласно ему, выход на какие килограммы планируется через год, ближе к Играм?

– Чувствую, что запас имеется, причем огромный. Я не стал старше — стал опытнее. На сегодняшний день вижу, что в ближайшем будущем реально приблизиться к мировым рекордам. К чемпионату мира станет понятно, действительно ли я смогу бодаться с самыми сильными и крупными акулами тяжелой атлетики.

Андрей Арямнов: «У меня сильная «чуйка» по поводу Токио, что мне нужно туда. Я чувствую, что Бог меня ведет»

ЧЕ-2019. Арямнов завоевал серебро, Стрельцов стал бронзовым призером

 
 
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Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Андрей Арямнов поделился своими планами на будущее.
 
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