Михаил Захаров: «В Нур-Султане у сборной второе место будет железно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил шансы сборной Беларуси вернуться в элитный дивизион.

- Сейчас сборная Беларуси будет бороться за возвращение в элитный дивизион. В мае пройдет турнир. Там у нас — Венгрия, Казахстан, Словения и другие соперники. Они нам по плечу?

– По плечу. Как бы там ситуация в белорусском хоккее ни складывалась, но я уверен, что задача будет выполнена. Все-таки там есть ребята характерные, из «Юности», Гродно, «Динамо». Да, у них мастерства немножко поменьше, но характер есть у ребят, это однозначно. За счет характера, думаю, они обыграют и венгров, и словенцев.

- Я прямо сейчас спрошу: выиграем мы чемпионат, чтобы вернуться в элиту?

– Да, второе место будет железно. Казахстан довольно сильная команда. У них 19 легионеров. С ними тяжело будет, – сказал Захаров в шоу « Макаенка, 9 ».