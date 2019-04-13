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Михаил Захаров: «В Нур-Султане у сборной второе место будет железно»

14.04.2019 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил шансы сборной Беларуси вернуться в элитный дивизион.

- Сейчас сборная Беларуси будет бороться за возвращение в элитный дивизион. В мае пройдет турнир. Там у нас — Венгрия, Казахстан, Словения и другие соперники. Они нам по плечу?

– По плечу. Как бы там ситуация в белорусском хоккее ни складывалась, но я уверен, что задача будет выполнена. Все-таки там есть ребята характерные, из «Юности», Гродно, «Динамо». Да, у них мастерства немножко поменьше, но характер есть у ребят, это однозначно. За счет характера, думаю, они обыграют и венгров, и словенцев.

- Я прямо сейчас спрошу: выиграем мы чемпионат, чтобы вернуться в элиту?

– Да, второе место будет железно. Казахстан довольно сильная команда. У них 19 легионеров. С ними тяжело будет, – сказал Захаров в шоу «Макаенка, 9».

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил шансы сборной Беларуси вернуться в элитный дивизион.
 
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