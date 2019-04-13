ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гран-при Китая. Хэмилтон выиграл, Боттас – второй, Феттель – третий, Квят сошел

14.04.2019 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
14 апреля 2019 года
Гонка
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +6,552
3. Себастьян Феттель («Феррари») +13,744
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +27,627
5. Шарль Леклер («Феррари») +31,276
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +89,307
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
10. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

Сошли:

Ландо Норрис («Макларен»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гран-при КитаяШанхай Интернэшнл, Шанхай14 апреля 2019 годаГонка 1.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. ВЭФ – «Цмокi»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика