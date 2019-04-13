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Единая лига ВТБ. ВЭФ – «Цмокi»
14.04.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 18-4, Химки Россия – 18-5, Локомотив-Кубань Россия – 15-7, Зенит Россия – 14-8, Астана Казахстан – 14-9, Нижний Новгород Россия – 12-10, Калев Эстония – 10-12, Автодор Россия – 9-14, Енисей Россия – 9-14, ВЭФ Латвия – 8-16, Зелена-Гура Польша – 5-19, Парма Россия – 4-18, Цмокi – 2-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ВЭФ принимает Цмокi.
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