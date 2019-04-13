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Единая лига ВТБ. ВЭФ – «Цмокi»

14.04.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ВЭФ принимает Цмокi.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ – Цмоки-Минск
Дата проведения
14 апреля, 17.00, «Арена Рига»
Онлайн матча

Парма – Калев
Дата проведения
14 апреля, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Автодор – Нижний Новгород
Дата проведения
14 апреля, 17.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

УНИКС – Зенит
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 18-4, Химки Россия – 18-5, Локомотив-Кубань Россия – 15-7, Зенит Россия – 14-8, Астана Казахстан – 14-9, Нижний Новгород Россия – 12-10, Калев Эстония – 10-12, Автодор Россия – 9-14, Енисей Россия – 9-14, ВЭФ Латвия – 8-16, Зелена-Гура Польша – 5-19, Парма Россия – 4-18, Цмокi – 2-20. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ВЭФ принимает Цмокi.
 
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