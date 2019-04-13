Захаров об «отказниках»: «Если это нужно стране, то можно простить. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об «отказниках».

- Андрей Стась, который отказался от гражданства ради выступления в КХЛ. Можно ли таких игроков вызывать в сборную?

– У меня позиция такая, что все мы ошибаемся. Если это нужно стране, то можно простить. У нас было много иностранных тренеров, где-то были какие-то недопонимания. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят.

Они сильнее. Да, у них есть ошибки, но многие ведь ошибаются, – сказал Захаров в шоу « Макаенка, 9 ».