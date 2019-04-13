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Захаров об «отказниках»: «Если это нужно стране, то можно простить. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят»

14.04.2019 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об «отказниках».

- Андрей Стась, который отказался от гражданства ради выступления в КХЛ. Можно ли таких игроков вызывать в сборную?

– У меня позиция такая, что все мы ошибаемся. Если это нужно стране, то можно простить. У нас было много иностранных тренеров, где-то были какие-то недопонимания. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят.

Они сильнее. Да, у них есть ошибки, но многие ведь ошибаются, – сказал Захаров в шоу «Макаенка, 9».

Сергей Стась: «Предполагаю, что могу повлиять на решение Андрея выступать за национальную сборную»

 
 
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