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Захаров об «отказниках»: «Если это нужно стране, то можно простить. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят»
14.04.2019 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об «отказниках».
- Андрей Стась, который отказался от гражданства ради выступления в КХЛ. Можно ли таких игроков вызывать в сборную?
– У меня позиция такая, что все мы ошибаемся. Если это нужно стране, то можно простить. У нас было много иностранных тренеров, где-то были какие-то недопонимания. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят.
Они сильнее. Да, у них есть ошибки, но многие ведь ошибаются, – сказал Захаров в шоу «
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Захаров об «отказниках»: «Если это нужно стране, то можно простить. У нас нету столько хоккеистов, чтобы отказываться от этих ребят»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об «отказниках».
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