Михаил Захаров: «За сборную должен стоять Брикун. Он сегодня вратарь номер один»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что основным вратарем сборной должен быть Игорь Брикун.

– У нас проблема — вратарская линия. Главное, чтобы тренерский корпус во вратарях не ошибся. Это очень важно.

- Кого бы вы поставили?

– Я? Ну, сегодня по всем показателям, хочешь — не хочешь, у кого лучше рейтинг — это Брикун. Он сегодня вратарь номер один. Карнаухов сделал операцию, он участвовал в этой «суперсерии»… Брикун — номер один. Он и должен стоять, – сказал Захаров в эфире шоу « Макаенка, 9 ».

Брикун о словах Сидоренко про вратарей: «Есть хороший вратарь, на чужое счастье не смотрит, без вредных привычек, но есть нюанс. Он из «Юности

Васильев о словах Брикуна: «Дом, разделенный изнутри, не устоит. Сидоренко это прекрасно знает»