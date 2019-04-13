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Михаил Захаров: «За сборную должен стоять Брикун. Он сегодня вратарь номер один»

14.04.2019 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что основным вратарем сборной должен быть Игорь Брикун.

– У нас проблема — вратарская линия. Главное, чтобы тренерский корпус во вратарях не ошибся. Это очень важно.

- Кого бы вы поставили?

– Я? Ну, сегодня по всем показателям, хочешь — не хочешь, у кого лучше рейтинг — это Брикун. Он сегодня вратарь номер один. Карнаухов сделал операцию, он участвовал в этой «суперсерии»… Брикун — номер один. Он и должен стоять, – сказал Захаров в эфире шоу «Макаенка, 9».

Брикун о словах Сидоренко про вратарей: «Есть хороший вратарь, на чужое счастье не смотрит, без вредных привычек, но есть нюанс. Он из «Юности

Васильев о словах Брикуна: «Дом, разделенный изнутри, не устоит. Сидоренко это прекрасно знает»

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что основным вратарем сборной должен быть Игорь Брикун.
 
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