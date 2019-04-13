Андрей Арямнов: «Я подарил свою серебряную медаль человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к ЧЕ»

Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Андрей Арямнов сообщил, что подарил свою медаль человеку, который помог ему подготовиться к ЧЕ.

— Залезли ли вы в долги, чтобы качественно подготовиться к чемпионату Европы?

— Хочу поблагодарить людей всего мира, которые мне помогали и поддерживали. А человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к чемпионату Европы, я сегодня подарил свою серебряную медаль.

— Когда?

— Это было только что в аэропорту. Подарил медаль. Главное — я сейчас в форме. А без поддержки было бы чрезвычайно сложно выйти на хороший спортивный уровень.

— Назовете имя спонсора?

— Нет.

— Как он отреагировал. Может, отказывался принимать медаль?

— Нет, он еще не знает, что я ему подарил медаль.

— Хм, это как?

— Через человека можно передать медаль — вот и весь ответ.