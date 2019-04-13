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Андрей Арямнов: «Я подарил свою серебряную медаль человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к ЧЕ»
14.04.2019 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Андрей Арямнов сообщил, что подарил свою медаль человеку, который помог ему подготовиться к ЧЕ.
— Залезли ли вы в долги, чтобы качественно подготовиться к чемпионату Европы?
— Хочу поблагодарить людей всего мира, которые мне помогали и поддерживали. А человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к чемпионату Европы, я сегодня подарил свою серебряную медаль.
— Когда?
— Это было только что в аэропорту. Подарил медаль. Главное — я сейчас в форме. А без поддержки было бы чрезвычайно сложно выйти на хороший спортивный уровень.
— Назовете имя спонсора?
— Нет.
— Как он отреагировал. Может, отказывался принимать медаль?
— Нет, он еще не знает, что я ему подарил медаль.
— Хм, это как?
— Через человека можно передать медаль — вот и весь ответ.
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Андрей Арямнов: «Я подарил свою серебряную медаль человеку, который внес существенный вклад в мою подготовку к ЧЕ»
Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Андрей Арямнов сообщил, что подарил свою медаль человеку, который помог ему подготовиться к ЧЕ.
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