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Директор могилевского стадиона «Спартак» Чернов: «Впервые за 11 лет клуб оплатил подогрев поля»
14.04.2019 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор могилевского стадиона «Спартак» Валерий Чернов рассказал, что футбольный клуб «Дняпро» заплатил за подогрев поля.
«Впервые в моей практике, я 11 лет уже работаю директором стадиона, клуб оплатил подогрев поля. Газон в хорошем состоянии. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. У нас пока с руководством клуба полное взаимопонимание», – сказал Чернов в передаче «
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Директор могилевского стадиона «Спартак» Валерий Чернов рассказал, что футбольный клуб «Дняпро» заплатил за подогрев поля.
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