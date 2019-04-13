Директор могилевского стадиона «Спартак» Чернов: «Впервые за 11 лет клуб оплатил подогрев поля»

Источник материала: Tribuna.com

Директор могилевского стадиона «Спартак» Валерий Чернов рассказал, что футбольный клуб «Дняпро» заплатил за подогрев поля.

«Впервые в моей практике, я 11 лет уже работаю директором стадиона, клуб оплатил подогрев поля. Газон в хорошем состоянии. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. У нас пока с руководством клуба полное взаимопонимание», – сказал Чернов в передаче « Козел про футбол ».