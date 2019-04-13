Иван Биончик: «Нет очков после 3 туров? Мы видели прошлогоднюю «Городею», которая до 9 тура не набирала, кажется, очков, а потом обыгрывала лидеров»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ФК «Дняпро» Иван Биончик поделился состоянием дел в команде.

- Игра (прим. со «Славией») не принесла очков. Наверное, должно огорчать после 3 туров?

– Огорчать? Я не вижу, почему я должен огорчаться. Во-первых, начало чемпионата, во-вторых, мы видели пример прошлогодней «Городеи», которая до 9 тура не набирала, кажется, очков, а потом она обыгрывала лидеров: БАТЭ, «Динамо».

Так что я больших проблем тут не вижу. Вероятно, проблема кроется в том, что нету всеобщего единения и общего направления. Но причины эти понятны и почему ситуация так складывается, – сказал Биончик в эфире « Козел про футбол ».

Отметим, что «Городея» в минувшем сезоне не набирала очков в первых 3-х турах. К 9-у туру команда имела на своем счету 4 очка.