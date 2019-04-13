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«Кайрат» под руководством Шпилевского впервые проиграл в чемпионате Казахстана
14.04.2019 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Кайрат», который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, в 5-м туре чемпионата Казахстана проиграл «Жетысу» (3:0). Таким образом, клуб белорусского защитника Никиты Наумова прервал победную серию «Кайрата» из 4-х матчей.
Отметим, что на счет Наумова
Сергей Политевич, выступающий за «Кайрат», провел весь матч.
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«Кайрат», который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, в 5-м туре чемпионата Казахстана проиграл «Жетысу» (3:0).
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