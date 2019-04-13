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На матч БАТЭ – «Динамо» Брест пришли 11269 зрителей. В Борисове установлен новый рекорд посещаемости сезона
14.04.2019 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест» в Борисове посетили 11269 зрителей.
Таким образом, установлен новый рекорд посещаемости сезона. Прежние рекордные цифры этого года принадлежали брестскому «Динамо». На матч с «Дняпро» в
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На матч БАТЭ – «Динамо» Брест пришли 11269 зрителей. В Борисове установлен новый рекорд посещаемости сезона
Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест» в Борисове посетили 11269 зрителей.
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