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Виктор Шершуков: «У сборной Беларуси три медали на ЧЕ просто отняли. Отвратительнейшее судейство»

14.04.2019 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков раскритиковал судейство на чемпионате Европы, где наша команда заняла второе место в медальном зачете.

«Мы не ставили задачу на Европе выступать и кого-то удивлять. Главная задача в этом году – это чемпионат мира в Тайланде. Вот там команда должна быть готова на 100 процентов. Я рад, что все получилось и что ребята не дрогнули. Они еще готовы на 90 процентов. Что еще могу сказать: отвратительнейшее судейство. У нас три медали просто отняли», – сказал Шершуков в эфире программы «Спорт центр» на «Беларусь 5».

Сборная Беларуси заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы

 
 
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Тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков раскритиковал судейство на чемпионате Европы, где наша команда заняла второе место в медальном...
 
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