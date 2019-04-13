Виктор Шершуков: «У сборной Беларуси три медали на ЧЕ просто отняли. Отвратительнейшее судейство»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков раскритиковал судейство на чемпионате Европы, где наша команда заняла второе место в медальном зачете.

«Мы не ставили задачу на Европе выступать и кого-то удивлять. Главная задача в этом году – это чемпионат мира в Тайланде. Вот там команда должна быть готова на 100 процентов. Я рад, что все получилось и что ребята не дрогнули. Они еще готовы на 90 процентов. Что еще могу сказать: отвратительнейшее судейство. У нас три медали просто отняли», – сказал Шершуков в эфире программы «Спорт центр» на «Беларусь 5».

Сборная Беларуси заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы