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Марцел Личка: «Я был очень зол, потому что Симович совершил на Милевском несколько фолов, но не получил карточку»
14.04.2019 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями после выездной победы над БАТЭ (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
– Какой у команды был план на игру, и все ли указания выполнили игроки?
– Нашей задачей было приехать сюда и сыграть отважно против БАТЭ. Не стоять сзади, не ставить «автобус». Это наше главное задание: активно играть вперед.
– Против Милевского активно играл Симович. Были к этому готовы?
– Так все обращают большое внимание на Милевского. Я был очень зол, потому что номер 27 (Симович. — прим.) совершил на нем несколько тактических фолов, но не получил карточку. Мы хотим играть в футбол. То же самое, как я поставил игрока держать Стасевича 90 минут. Именно такие игроки делают футбол спектаклем, таких нужно охранять. Но когда семь-восемь фолов на одном игроке – и нет карточки…
– Довольны, как сыграл Милевский?
– Да-да, я доволен игрой Артема.
– Считается, что лидер команды — Артем Милевский. Вам не кажется, что эта мысль несколько несправедлива, ведь есть и Павел Нехайчик?
– У меня нет одного лидера команды. Каждый игрок – лидер команды. У меня 22 игрока – и к каждому у меня одинаковое отношение. Нехайчик сделал сегодня свою работу. Фамейе сегодня здорово сыграл: вышел со скамейки и имел две хорошие возможности. Артем Милевский – большой игрок, ребята его очень уважают. Но Веретило работает супер, Нехайчик – супер. Дуарте, Кисляк, – сказал Личка.
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Марцел Личка: «Я был очень зол, потому что Симович совершил на Милевском несколько фолов, но не получил карточку»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями после выездной победы над БАТЭ (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
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