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Брестское «Динамо» 5 раз выигрывало у БАТЭ в последних 10 матчах, у борисовчан – 4 победы
14.04.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил брестскому
В последних десяти очных встречах на счету БАТЭ 4 победы над «Динамо», а у брестчан – пять. Еще один матч завершился вничью.
Брест впервые за семь лет победил в Борисове и возглавил таблицу минимум до понедельника
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Сегодня в рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (0:1).
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