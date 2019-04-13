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Брестское «Динамо» 5 раз выигрывало у БАТЭ в последних 10 матчах, у борисовчан – 4 победы

14.04.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (0:1).

В последних десяти очных встречах на счету БАТЭ 4 победы над «Динамо», а у брестчан – пять. Еще один матч завершился вничью.

Брест впервые за семь лет победил в Борисове и возглавил таблицу минимум до понедельника

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (0:1).
 
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