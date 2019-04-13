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Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

14.04.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

14 апреля у руин Кревского замка прошли любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».

По словам директора соревнований Светланы Монастырской, в Крево на это спортивное мероприятие приехало более 400 участников.

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Спортсмены-любители пробежали дистанции «Жук-трейла» в 5 км, 10 км и 21 км.

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Также организаторы подготовили «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт» - это две дистанции в 42 км и 80 км, которые участники могли пробежать или проехать на велосипеде.

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Не остались без внимания дети участников соревнований. Самые юные спортсмены вместе с родителями пробежали маршрут в 500 м, а ребята постарше – в 1,5 км.

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Светлана МОНАСТЫРСКАЯ:

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

- Организацией соревнований занимается Федерация приключенческих гонок. Маршрут всех дистанций готовится заранее. Трассы мы прокладываем как можно дальше от автомобильных дорог. Прошлой осенью мы приезжали сюда, катались здесь на велосипедах, изучали эту местность. На мой взгляд, такие соревнования хорошо подходят для популяризации бега и езды на велосипеде. Не первый год сюда приезжают участники целыми семьями.

Павел и Антон (Минск):

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

- На велосипеде я каждый день езжу на работу. Без этого железного товарища уже не представляю свою жизнь. Езда на велосипеде для меня – это отдых. Участвую в веломарафоне для того, чтобы испытать свои силы.

- В Крево мы приехали впервые. Все очень нравится. Весна – самое время начинать выбираться из зимней спячки, садиться на велосипед и колесить по Беларуси. Велосипед для меня – это моя вторая половинка. В соревнованиях участвую для приобретения опыта.

Татьяна (Сморгонь):

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

- На велосипеде езжу постоянно. На нем очень удобно передвигаться по городу: не стоишь в пробках подолгу, на велосипеде везде есть возможность припарковаться. На этих соревнованиях я впервые. До этого в подобном спортивном мероприятии участвовала в Лиде.

Донатас (Вильнюс, Литва):

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

- В Крево я впервые. До этого здесь не был даже как турист. Всё нравится. Стараюсь участвовать во многих соревнованиях, которые позволяют увидеть Беларусь с другой стороны, завести много новых друзей.

Павел (Жабинка):

Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

- На велосипеде езжу более 10 лет. В Сморгонском районе я уже во второй раз: в прошлом году покорял эту местность. Мне нравится ваш рельеф. У нас на Брестчине всё ровное: нет ни гор, ни возвышенностей, а здесь всё, что я люблю.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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14 апреля у руин Кревского замка прошли любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».
 
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