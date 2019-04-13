Более 400 участников собрали соревнования по бегу «Жук-трейл» и веломарафон «Витовт» в Крево

Источник материала: Светлы шлях

14 апреля у руин Кревского замка прошли любительские соревнования по бегу «Жук-трейл #11», «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт».

По словам директора соревнований Светланы Монастырской, в Крево на это спортивное мероприятие приехало более 400 участников.





Спортсмены-любители пробежали дистанции «Жук-трейла» в 5 км, 10 км и 21 км.













Также организаторы подготовили «Ультра-трейл» и веломарафон «Витовт» - это две дистанции в 42 км и 80 км, которые участники могли пробежать или проехать на велосипеде.

















Не остались без внимания дети участников соревнований. Самые юные спортсмены вместе с родителями пробежали маршрут в 500 м, а ребята постарше – в 1,5 км.









Светлана МОНАСТЫРСКАЯ:





- Организацией соревнований занимается Федерация приключенческих гонок. Маршрут всех дистанций готовится заранее. Трассы мы прокладываем как можно дальше от автомобильных дорог. Прошлой осенью мы приезжали сюда, катались здесь на велосипедах, изучали эту местность. На мой взгляд, такие соревнования хорошо подходят для популяризации бега и езды на велосипеде. Не первый год сюда приезжают участники целыми семьями.

Павел и Антон (Минск):





- На велосипеде я каждый день езжу на работу. Без этого железного товарища уже не представляю свою жизнь. Езда на велосипеде для меня – это отдых. Участвую в веломарафоне для того, чтобы испытать свои силы.

- В Крево мы приехали впервые. Все очень нравится. Весна – самое время начинать выбираться из зимней спячки, садиться на велосипед и колесить по Беларуси. Велосипед для меня – это моя вторая половинка. В соревнованиях участвую для приобретения опыта.

Татьяна (Сморгонь):





- На велосипеде езжу постоянно. На нем очень удобно передвигаться по городу: не стоишь в пробках подолгу, на велосипеде везде есть возможность припарковаться. На этих соревнованиях я впервые. До этого в подобном спортивном мероприятии участвовала в Лиде.

Донатас (Вильнюс, Литва):





- В Крево я впервые. До этого здесь не был даже как турист. Всё нравится. Стараюсь участвовать во многих соревнованиях, которые позволяют увидеть Беларусь с другой стороны, завести много новых друзей.

Павел (Жабинка):





- На велосипеде езжу более 10 лет. В Сморгонском районе я уже во второй раз: в прошлом году покорял эту местность. Мне нравится ваш рельеф. У нас на Брестчине всё ровное: нет ни гор, ни возвышенностей, а здесь всё, что я люблю.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.