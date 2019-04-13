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Артем Милевский: «Сарока нас простил. У него было два прекрасных момента. Но мы свои шансы использовали, выиграли»

14.04.2019 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в разговоре с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.

«Всегда приятно играть против БАТЭ. У них хорошие исполнители. Игра была очень интересной. Может быть, не было много моментов, но… Сарока нас простил. У него было два прекрасных момента. Но мы свои шансы использовали. Выиграли. Я очень рад. Очень рад и именно здесь выиграть, на этом стадионе», – сказал Милевский.

Брест впервые за семь лет победил в Борисове и возглавил таблицу минимум до понедельника

 
Теги: Брест
 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в разговоре с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.
 
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