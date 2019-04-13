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Алексей Бага: «Мы проиграли – довольным быть нельзя. Не реализовали свои моменты – можно пенять только на себя»

14.04.2019 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнее поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

– Каков был план на игру, и довольны ли вы, как команда его выполнила?

– Мы проиграли – довольным быть нельзя. Не реализовали свои моменты – можно пенять только на себя. В таких матчах моментов много не бывает. Вязкая, контактная игра, серьезный оппонент. Надо было реализовывать свои моменты.

– Против Милевского персонально играл Симович. Почему?

– Не скажу, что он его опекал. Просто по позиции так получилось. Милевский играет «десятку», а Симович нижний опорник. Огромные математический формулы здесь не выводились. Просто был сделан выбор в пользу тех, кто вышел на поле. Двадцать человек тренируются, в любом случае кто-то не сыграет, кто-то выйдет на замену, кто-то останется вне заявки.

– Из-под Симовича был забит гол. Появилось у вас ощущение, что не хватило Яблонского, который в прошлой встрече не дал Милевскому развернуться?

– Это все настолько относительно. Если бы я знал прикуп… Вы же знаете. Если говорить про Суперкубок, то Филиповича не надо было ставить, который забил в свои ворота. Это все вопрос в воздух.

– Понимаете природу промахов Антона Сароки?

– Не надо делать трагедии из этого и заострять внимание. Тысяча футболистов, тысяча звезд, миллионеров промахиваются, не забивают пенальти. Тем футбол и интересен. Антон проделал хорошую работу. Самое главное, что эти моменты у него были. Он находился там, где должен был. И партнеры находили его передачами. Да, сегодня он не помог. Но впереди еще длинный путь. Это лишь третий тур.

– Вам показалось, что после второго промаха он несколько поник?

– Такое бьет по психологии любого человека. Наверняка копался в себе, возникали мысли в голове. Понимает, что сделал не очень хорошо для команды. Значит, нет равнодушия — уже отрадный факт.

– В запасе не было ни одного чистого нападающего. Почему в заявку не попал Дубаич?

– У него повреждение. Буквально за два дня до игры он повредил голеностоп. Ничего серьезного, но повреждение есть.

–В БАТЭ высоко играют крайние защитники. Почему в этот раз не сработала задумка?

– То, что не сыграла, очень относительно. Это нормальная тенденция современного футбола. Просто должен быть баланс: если один атакует, то чересчур нельзя раскрываться. Но мы слишком раскрылись лишь в концовке, когда надо было спасать игру, – сказал Бага.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнее поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
 
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