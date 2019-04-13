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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Коламбус» против «Тампы», «Сент-Луис» – «Виннипег»

14.04.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Питтсбург – Айлендерс
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Коламбус – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Сент-Луис – Виннипег
Дата проведения
15 апреля, 02.30, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Вегас – Сан-Хосе
Дата проведения
15 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 0-2 Счет в серии: 2-0 Счет в серии: 2-0 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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