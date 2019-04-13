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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Коламбус» против «Тампы», «Сент-Луис» – «Виннипег»
14.04.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 2-0
Счет в серии: 2-0
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Коламбус» против «Тампы», «Сент-Луис» – «Виннипег»
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 0-2 Счет в серии: 2-0 Счет в серии: 2-0 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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