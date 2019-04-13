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Егор Филипенко: «Обидно, что проиграли. «Динамо» реализовало свой почти единственный момент»
14.04.2019 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал о матче с брестским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.
– Итогом разочарован. Игра была равной. Обидно, что проиграли.
– За счет чего Брест победил?
– За счет того, что соперник реализовал свой почти единственный момент. А нас – все видели – подвело исполнительское мастерство.
– На что перед матчем делал акцент Алексей Бага?
– Давайте не будем это обсуждать. Информация не для общественности, – сказал Филипенко.
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал о матче с брестским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.
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