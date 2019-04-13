Егор Филипенко: «Обидно, что проиграли. «Динамо» реализовало свой почти единственный момент»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал о матче с брестским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.

– Итогом разочарован. Игра была равной. Обидно, что проиграли.

– За счет чего Брест победил?

– За счет того, что соперник реализовал свой почти единственный момент. А нас – все видели – подвело исполнительское мастерство.

– На что перед матчем делал акцент Алексей Бага?

– Давайте не будем это обсуждать. Информация не для общественности, – сказал Филипенко.

Брест впервые за семь лет победил в Борисове и возглавил таблицу минимум до понедельника