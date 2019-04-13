|
Павел Нехайчик: «Не могу сказать, что мы как-то особенно настраивались на БАТЭ по сравнению с матчем за Суперкубок»
14.04.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик рассказал о выездной победе над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура, где он забил единственный мяч.
«Главное, что добыли три очень нужных очка. Этому я рад больше, чем забитому мячу. Не всегда преимущество на поле превращается в моменты, и тем более не всегда удается их реализовывать. Было сложно играть как до счета 0:1, так и после него.
Не могу сказать, что мы как-то особенно настраивались на БАТЭ по сравнению с матчем за Суперкубок в марте. Готовились, как и к любому сопернику в высшей лиге, разницы никакой», – сказал Нехайчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Нехайчик: «Не могу сказать, что мы как-то особенно настраивались на БАТЭ по сравнению с матчем за Суперкубок»
Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик рассказал о выездной победе над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура, где он забил единственный мяч.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)