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Павел Нехайчик: «Не могу сказать, что мы как-то особенно настраивались на БАТЭ по сравнению с матчем за Суперкубок»

14.04.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик рассказал о выездной победе над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура, где он забил единственный мяч.

«Главное, что добыли три очень нужных очка. Этому я рад больше, чем забитому мячу. Не всегда преимущество на поле превращается в моменты, и тем более не всегда удается их реализовывать. Было сложно играть как до счета 0:1, так и после него.

Не могу сказать, что мы как-то особенно настраивались на БАТЭ по сравнению с матчем за Суперкубок в марте. Готовились, как и к любому сопернику в высшей лиге, разницы никакой», – сказал Нехайчик.

 
 
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Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик рассказал о выездной победе над БАТЭ (1:0) в матче третьего тура, где он забил единственный мяч.
 
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