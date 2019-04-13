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Артем Милевский: «Все только начинается. БАТЭ есть БАТЭ. Не зря он сто лет чемпион»
14.04.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе над БАТЭ (1:0) в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.
– Брестчане не выигрывали в Борисове семь лет. Победа в чемпионате над БАТЭ для команды дорогого стоит?
– Все только начинается. БАТЭ есть БАТЭ. Не зря он сто лет чемпион. Сегодняшняя победа пока ничего не означает. Сыграно всего три тура.
Нам надо еще научиться не терять очки в играх с более слабыми соперниками. Все впереди!
– Симович сегодня вам составил проблем?
– Да, у меня все болит! В матче за Суперкубок против меня играл Яблонский. Тоже поджимал хорошо. Но ничего страшного. Мы справились.
В конце игры у Фамейе был шикарный момент. Если поле было бы влажным, то мяч закатился бы. Газон неплохой в Борисове. Правда, странно, что поле не поливали перед игрой и в перерыве, – сказал Милевский.
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе над БАТЭ (1:0) в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.
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