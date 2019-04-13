Артем Милевский: «Все только начинается. БАТЭ есть БАТЭ. Не зря он сто лет чемпион» 

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о победе над БАТЭ (1:0) в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.

– Брестчане не выигрывали в Борисове семь лет. Победа в чемпионате над БАТЭ для команды дорогого стоит?

– Все только начинается. БАТЭ есть БАТЭ. Не зря он сто лет чемпион. Сегодняшняя победа пока ничего не означает. Сыграно всего три тура.

Нам надо еще научиться не терять очки в играх с более слабыми соперниками. Все впереди!

– Симович сегодня вам составил проблем?

– Да, у меня все болит! В матче за Суперкубок против меня играл Яблонский. Тоже поджимал хорошо. Но ничего страшного. Мы справились.

В конце игры у Фамейе был шикарный момент. Если поле было бы влажным, то мяч закатился бы. Газон неплохой в Борисове. Правда, странно, что поле не поливали перед игрой и в перерыве, – сказал Милевский.