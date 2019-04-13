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Юрий Файков: «Непонятно, за что меня убрали из «U20». Посмотрите, где сейчас команда без Файкова. Проект развалили»

14.04.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков после проигранной бронзовой серии подвел итоги своей работы.

- Чем для вас этот год был полезен?

– Это один из самых сложных сезонов в моей карьере. Сами знаете ситуацию. Непонятно, за что меня убрали из «U20», посмотрите, где сейчас «U20» без Файкова. Мне обидно. Очень обидно, что проект полностью развалили, надо как-то восстанавливать, но этим будут заниматься другие люди.

- А почему развалили?

– Ну а как? В прошлом году мы в декабре шли на шестом месте, с нами боялась играть «Юность». А сейчас что? Экстралига «Б», молодежный чемпионат мира провален, всё. Спрашивать надо, кто решение принимал.

- Вы этим сезоном доказали, что…

– (перебивает) Я горжусь своей работой, горжусь ребятами! Те условия, в которых я находился последние десять месяцев – врагу не пожелаешь.

- Оставаться в этих условиях еще на год?

– Никто не захочет, конечно. Посмотрим, как будет складываться. Сейчас пауза, в которой руководство будет разбираться, как и что, – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков после проигранной бронзовой серии подвел итоги своей работы.
 
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