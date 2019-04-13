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НБА. Плей-офф. «Бостон» принимает «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи

14.04.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.

«Бостон» примет «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити», «Милуоки» – «Детройт», «Хьюстон» – «Юту».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Бостон – Индиана 84:68 (4 четверть)
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Moda Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Милуоки – Детройт
Дата проведения
15 апреля, 02.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Хьюстон – Юта
Дата проведения
15 апреля, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.
 
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