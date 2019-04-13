|
НБА. Плей-офф. «Бостон» принимает «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи
14.04.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.
«Бостон» примет «Индиану», «Портленд» – «Оклахома-Сити», «Милуоки» – «Детройт», «Хьюстон» – «Юту».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Счет в серии – 0-0
Счет в серии – 0-0
Счет в серии – 0-0
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Плей-офф НБА бесплатно с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут четыре матча.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)