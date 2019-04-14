Роман Пилипчук: «Что касается счета, то, думаю, футболисты, ведя 1:0, начали играть на удержание. Психология еще такая»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук после победы над «Городеей» (1:0) рассказал о манере игры команды, а также рассказал о ротации в составе.

– «Динамо» играет в короткий пас – вертикального футбола мало. Но чтобы поставить такую игру нужно время, которого у вас мало. Держите это в уме?

– Не держу в уме время. В любом случае хочется играть в футбол, контролировать мяч. Я уже объяснял в интервью: чем больше мы контролируем мяч, тем меньше уязвимы. Сегодняшняя игра напоминала второй тайм кубковой. Только мы остаемся без мяча – у наших ворот много моментов. Плюс вы видите, у нас происходит ротация. Не все футболисты готовы проводить на поле по 90 минут.

Сегодня дебютировал Билоног, который сыграл полный матч. Молодец, выдержал. Мы понимали, что должны заменить его, но после двух вынужденных рокировок пришлось терпеть. Хорошо, под конец второго тайма на поле вышел Егор Зубович. Он помог команде зацепиться за мяч впереди, чуть-чуть отодвинул игру от своих ворот.

– Во втором тайме «Динамо» отдало инициативу. Это заслуга соперника или ваша установка?

– Это не установка. Первый тайм показал, что мы пытаемся играть в контроль мяча. Но после двух вынужденных замен не смогли изменить рисунок игры. Хотели выпустить второго форварда, чтобы более агрессивно играть в атаке. Он был нужен, чтобы отодвинуть мяч от своих ворот. Но боялись, что травмируется Дьяков. У него начала болеть приводящая – мы побоялись, что останемся вдесятером, если проведем замену чуть раньше. Был риск.

Что касается счета, то, думаю, футболисты, ведя 1:0, начали играть на удержание. Психология еще такая.

– В прошлом туре вы говорили, что довольны игрой команды. Что скажете сейчас с учетом фактором поля?

– Да, я помню, что мне понравилась, как мы контролировали мяч на искусственном поле, но тогда создали мало моментов. Считаю, сегодня тоже хорошо контролировали мяч. Но во втором сбавили. Соперник заставил нас так играть. Сказались и вынужденные замены.

– Капленко и Антилевский пока мало играют. Сегодня оба отсутствовали в заявке. С чем это свяжете?

– Капленко травмировался. Сказалась смена полей. Тренировался на искусственном газоне, потом на базе, а перед дублем вывихнул голеностоп. Слава богу, несильно. Надеемся, послезавтра вернется в общую группу. Антилевскому дали немножко отдохнуть. Молодой парень. В первых матчах часто играл. Плюс у него немножко прихватила спина. Ну что делать? Люди жалуются. Все в одинаковых условиях, – сказал Пилипчук.