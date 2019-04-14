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Сергей Яромко: «Во втором тайме «Динамо» больше повезло. Мы имели подавляющее преимущество – оспаривать это бесполезно»

14.04.2019 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.

– Задай вы мне вопрос, чем я разочарован, ответил бы только одно: результатом. Всем остальным я остался доволен. Да, может быть, первый тайм был не очень выразительный. Этому есть объяснение: мы играли с «Динамо» на одноименном стадионе – это всегда психологический момент, трудно преодолимый в стартовые минуты. Дальше все стало на свои места. Во втором тайме «Динамо» больше повезло. Мы имели подавляющее преимущество – оспаривать это бесполезно, – сказал Яромко.

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках третьего тура чемпионата Беларуси.
 
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