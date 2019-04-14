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Роман Пилипчук: «Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас в столь поздний час. Посвящаем эту победу им»

14.04.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Городеей» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.

– Провели два разных тайма. Первый был более содержательный в плане контроля мяча: поле позволяло. Во втором тайме сказались и две невынужденные замены и качество поля, которое было хуже по сравнению с первым. Все это нарушило нашу стратегию. Можно сказать, второй тайм сложился для нас очень трудно.

Хорошо, что в моментах, которые возникли у наших ворот, нас выручил Максим [Плотников]. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас в столь поздний час перед рабочим днем. Посвящаем эту победу им. Спасибо ребятам, что во втором тайме выдержали игру, которую нам навязал соперник.

– Вы заменили Тигиева и Данило. Рокировки вынужденные?

– Да, вынужденные. Тигиев подвернул голеностоп. Дотерпел, сколько смог, а потом попросил замену. У Данило случился спазм. Мы не стали рисковать, чтобы не усугубить, и провели вынужденную замену. Поэтому во втором тайме, когда нужно было поменять рисунок игры, мы не могли это сделать, поскольку у Дьякова был спазм внутренней поверхности бедра. Мы боялись остаться вдесятером, если проведем третью замену. Поэтому пришлось дотерпеть второй тайм.

– Может быть, это связано с переходом с искусственного на натуральный газон? И как вам поле?

– В первом тайме оно еще держало. Контроль мяча был выше. Мы его держали и нагнетали. Во втором обувь игроков немного испортила поле – мяч немножко дробил. Соперник доставлял мяч за счет длинных передач – им было проще. Мы этого не делали, поскольку у «Городеи» два высоких центральных защитника, которые качественно играют головой.

Мы уже примерно две недели тренируемся на натуральном газоне в Стайках. Но сейчас еще мало солнца, поэтому травы мало, голая земля, а поле чуть пожестче. Сегодня во втором тайме поле стало мягким. Думаю, проблемы игроков связаны с этим. Ничего не поделаешь. Я уже объяснял, что, к сожалению, а может быть, к счастью, весенний футбол он такой и есть.

Сегодня мы смотрели матчи команд, которые играли до нас. Там тоже поля нехорошего качества. И футбола тоже мало: все-таки первые туры, все бьются, пытаются взять очки, – сказал Пилипчук.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Городеей» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.
 
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