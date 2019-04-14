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Погода на начало недели: прохладно, местами дожди и мокрый снег

14.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На территории Беларуси 15 апреля сохранится прохладная погода, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Погода на начало недели: прохладно, местами дожди и мокрый снег

В Минске 15 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в дневное время +4…+6°C.

На территории республики прогнозируется переменная облачность. В Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут дожди, возможен мокрый снег, сохранится порывистый ветер до 12 м/с. Температура воздуха днем составит: в Витебске и Могилеве +4…+6°C, в Гомеле +6…+8°C, в Гродно +7…+9°C, в Бресте — до +11°C.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На территории Беларуси 15 апреля сохранится прохладная погода, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по...
 
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