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Арина Соболенко сохраняет 10-е место в мировом рейтинге
15.04.2019 08:56 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В опубликованном сегодня списке у Арины Соболенко 3520 очков. Александра Саснович находится на 35-м месте (1495 очков), Виктория Азаренко занимает 61-ю позицию (1001), у Веры Лапко 70-е место (803). В конце этой недели, 20-21 апреля, белорусские теннисистки в составе национальной сборной сыграют в Брисбене против команды Австралии в полуфинальном матче Кубка Федераций.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) - 5967 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 5782,
3. Петра Квитова (Чехия) - 5645,
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5580,
5. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,
6. Элина Свитолина (Украина) - 5020,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640,
8. Слоан Стивенс (США) - 4386,
9. Эшли Барти (Австралия) - 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3520.
Первая десятка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP):
1. Новак Джокович (Сербия) - 11070,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 8725,
3. Александр Зверев (Германия) - 6040,
4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,
5. Доминик Тим (Австрия) - 4765,
6. Кеи Нишикори (Япония) - 4200,
7. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115,
8. Стефанос Циципас (Греция) - 3240,
9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225,
10. Джон Изнер (США) - 3085.
Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 529 очков и 113-е место.-0-
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
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