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Арина Соболенко сохраняет 10-е место в мировом рейтинге

15.04.2019 08:56 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В опубликованном сегодня списке у Арины Соболенко 3520 очков. Александра Саснович находится на 35-м месте (1495 очков), Виктория Азаренко занимает 61-ю позицию (1001), у Веры Лапко 70-е место (803). В конце этой недели, 20-21 апреля, белорусские теннисистки в составе национальной сборной сыграют в Брисбене против команды Австралии в полуфинальном матче Кубка Федераций.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) - 5967 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 5782,

3. Петра Квитова (Чехия) - 5645,

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5580,

5. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,

6. Элина Свитолина (Украина) - 5020,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4640,

8. Слоан Стивенс (США) - 4386,

9. Эшли Барти (Австралия) - 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3520.

Первая десятка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP):

1. Новак Джокович (Сербия) - 11070,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 8725,

3. Александр Зверев (Германия) - 6040,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,

5. Доминик Тим (Австрия) - 4765,

6. Кеи Нишикори (Япония) - 4200,

7. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115,

8. Стефанос Циципас (Греция) - 3240,

9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225,

10. Джон Изнер (США) - 3085.

Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 529 очков и 113-е место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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