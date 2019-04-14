ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Назначение Сидоренко в сборную не согласовано с тренерским советом. Его поставил Савилов»

15.04.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что тренерский совет не утверждал Андрея Сидоренко на пост главкома сборной. 

«Андрей Сидоренко назначен, но не согласован с тренерским советом. Если бы его назначили, а тренерский совет его подтвердил – нет. В тренерском совете это не обсуждалось. Его назначил Савилов один, мы не обсуждали. Вот, как есть, говорю. Может быть, его и не утвердили.

Больше уверен, если бы на тот момент была вторая кандидатура – Сергей Михайлович Пушков, – все проголосовали бы за Пушкова. В этом даже не сомневайтесь», – сказал Захаров.

Андрей Сидоренко: «Я очень хорошо Захарова знаю – он всегда ищет нужный момент, когда... Это он умеет. Бог ему судья»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что тренерский совет не утверждал Андрея Сидоренко на пост главкома сборной.
 
Новости дня
Новости спорта
 
II Европейские игры: программа, билеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика