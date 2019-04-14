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Михаил Захаров: «Назначение Сидоренко в сборную не согласовано с тренерским советом. Его поставил Савилов»
15.04.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что тренерский совет не утверждал Андрея Сидоренко на пост главкома сборной.
«Андрей Сидоренко назначен, но не согласован с тренерским советом. Если бы его назначили, а тренерский совет его подтвердил – нет. В тренерском совете это не обсуждалось. Его назначил Савилов один, мы не обсуждали. Вот, как есть, говорю. Может быть, его и не утвердили.
Больше уверен, если бы на тот момент была вторая кандидатура – Сергей Михайлович Пушков, – все проголосовали бы за Пушкова. В этом даже не сомневайтесь», – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Назначение Сидоренко в сборную не согласовано с тренерским советом. Его поставил Савилов»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что тренерский совет не утверждал Андрея Сидоренко на пост главкома сборной.
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