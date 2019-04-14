Лисовец о встречах с Шуневичем: «Понятно, что нам за плохие результаты немного прилетало»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился мнением о председателе наблюдательного совета клуба Игоре Шуневиче.

– И еще буквально несколько вопросов. Как часто вас в прошлом сезоне собирал куратор клуба Игорь Шуневич?

– Раза три, наверное. Собирал нас в конференц-зале на «Минск-Арене» и вел диалог с тренерами и хоккеистами.

– Какое впечатление он произвел на тебя?

– Создал впечатление солидного руководителя. Шуневич знает все, что происходит в клубе. И, когда говорит, то понимаю, что он в курсе всех дел, знает всех хоккеистов и ему не все равно. Он болеет за команду и переживает за результат. Шуневич хотел и хочет сделать команду еще лучше.

– Его встречи с командой – это разносы или конструктивное общение?

– Второй вариант больше подходит. Ну, опять же, в этом сезоне наши встречи касались плохих результатов. Понятно, что нам за них немного прилетало. Это нормально. Ты плохо выполнил свою работ, и кто тебя за это погладит по голове?

«Предсезонка была плохая. Мы не выполняли то количество работы, чтобы потом бежать». Лисовец – о сборной, «Динамо» и Шуневиче