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Михаил Захаров: «Калюжный станет моим преемником? Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет»
15.04.2019 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что рассматривает Алексея Калюжного в качестве преемника.
- Первый полноценный тренерский сезон провел Алексей Калюжный. Как вы оцените его работу?
– Надо стараться. К Леше есть еще много вопросов в тренерском направлении. Но это первый год, это нормально. Если игроки хорошие, они должны его слушать. Есть хоккеисты, которые его слушают, но некоторые воспринимают не так, как надо. Поэтому я все время стою на его стороне. Он много знает, много показать сам может. Не многие тренера могут показать, как подкидку сделать, как бросить. А он может.
- А вы могли бы расценивать его как своего преемника?
– Почему нет? Конечно. Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет.
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Михаил Захаров: «Калюжный станет моим преемником? Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что рассматривает Алексея Калюжного в качестве преемника.
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