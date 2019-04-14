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Михаил Захаров: «Калюжный станет моим преемником? Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет»

15.04.2019 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что рассматривает Алексея Калюжного в качестве преемника.

- Первый полноценный тренерский сезон провел Алексей Калюжный. Как вы оцените его работу?

– Надо стараться. К Леше есть еще много вопросов в тренерском направлении. Но это первый год, это нормально. Если игроки хорошие, они должны его слушать. Есть хоккеисты, которые его слушают, но некоторые воспринимают не так, как надо. Поэтому я все время стою на его стороне. Он много знает, много показать сам может. Не многие тренера могут показать, как подкидку сделать, как бросить. А он может.

- А вы могли бы расценивать его как своего преемника?

– Почему нет? Конечно. Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров сообщил, что рассматривает Алексея Калюжного в качестве преемника.
 
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