С 21 по 30 июня 2019 года Республика Беларусь примет II Европейские игры

Источник материала: Клiч Радзiмы

Организация и проведение Игр в г. Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта. Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр, свою заинтересованность высказали несколько стран. В этой связи ЕОК создал рабочую группу, координирующую процесс выбора места проведения Европейских игр 2019 года. Изначально, желание принять Игры проявили такие государства, как: Нидерланды, Россия, Турция, Польша и др.На 45-ом заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая проходила в белорусской столице 21 октября 2016 г., окончательным местом проведения II Европейских игр был избран г. Минск.

С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. В рамках II Европейских игр медали будут разыграны в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в городе Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы. 12 спортивных объектах. Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 650 международных, а также 410 национальных судей по спорту. В Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей европейских НОК, а также президенты, премьер-министры и высокопоставленные лица европейских государств. На мероприятии будет задействовано около 8 тыс. волонтеров. Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену». I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 г. в столице Азербайджана – г. Баку. Белорусские спортсмены завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Республика Беларусь заняла 7-е место. В решении вопросов по гостеприимной встрече и комфортному пребыванию иностранных болельщиков и участников Игр в полной мере будет вовлечена туристическая отрасль, гостиничная и транспортная инфраструктура белорусской столицы. В этом контексте разрабатывается комплексный план транспортного обслуживания, в котором будут также учтены повседневные потребности города.

В течение 10 дней с 21 по 30 июня 2019 г. спортсмены разыграют 199 комплектов медалей.



Европейские игры 2019 программа.