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Александр Лукашенко: «Деньги потратили на биатлон, а что показали… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать»
15.04.2019 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о нерациональном использовании денег, вкладываемых в биатлон, хоккей и футбол.
«Есть и обратный пример — наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что показали, вы тоже знаете… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать.
Но это разговор после чемпионата мира в той группе, куда мы с вами свалились, — хоккеисты. По биатлону и другим зимним видам спорта мы еще разберемся.
Спорт сегодня не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — цитирует президента
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Александр Лукашенко: «Деньги потратили на биатлон, а что показали… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать»
Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о нерациональном использовании денег, вкладываемых в биатлон, хоккей и футбол.
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