Александр Лукашенко: «Деньги потратили на биатлон, а что показали… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о нерациональном использовании денег, вкладываемых в биатлон, хоккей и футбол.

«Есть и обратный пример — наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что показали, вы тоже знаете… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать.

Но это разговор после чемпионата мира в той группе, куда мы с вами свалились, — хоккеисты. По биатлону и другим зимним видам спорта мы еще разберемся.

Спорт сегодня не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — цитирует президента пресс-служба.