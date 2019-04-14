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Александр Лукашенко: «Деньги потратили на биатлон, а что показали… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать»

15.04.2019 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о нерациональном использовании денег, вкладываемых в биатлон, хоккей и футбол. 

«Есть и обратный пример — наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что показали, вы тоже знаете… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать. 

Но это разговор после чемпионата мира в той группе, куда мы с вами свалились, — хоккеисты. По биатлону и другим зимним видам спорта мы еще разберемся. 

Спорт сегодня не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — цитирует президента пресс-служба.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о нерациональном использовании денег, вкладываемых в биатлон, хоккей и футбол.
 
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