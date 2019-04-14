Евгений Лисовец: «Сидоренко, как и Дуайер, хотел строгости, но в атаке разрешал творить»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец сравнил двух наставников «зубров» Андрея Сидорнеко и Горди Дуайера.

- Как Дуайер исправлял ситуацию в сезоне?

– Не хочу комментировать работу тренера – не мое это дело. Он, конечно, пытался что-то изменить, но у него не сложилось. Видимо, делалось что-то не так. Возможно, предпринимались не те шаги. Не знаю.

– Главные его антикризисные решения?

– Пытался что-то убрать и добавить новое в тактике, но все равно старался придерживаться своей позиции. Скажем так, нам нужно было всегда играть попроще. Без риска. Якобы у нас была не команда из разряда тех, что показывают сейчас на экране (в момент интервью на телевизорах фан-дома «Динамо» транслировали матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА – Tribuna.com), и мы не могли позволить себе каких-то авантюрных действий.

– Понял. Что начал менять Андрей Сидоренко?

– Я в принципе воспринял его приход положительно. Никогда не работал с этим тренером и лично знаком не был. Знал его лишь по разговорам. Кардинальных изменений с его приходом не было. Зачем? Была середина сезона. Он сказал, что первым делом нужно подтянуть игровую дисциплину – у команды было много удалений.

И потихонечку, день ото дня, он что-то менял в тактике. Все было предельно ясно и понятно. Кроме того, больше не было языкового барьера. Я, конечно, знаю английский, но не на сто процентов. Какие-то моменты во время установки Дуайера терялись.

– Простой вопрос: игра команды при Сидоренко стала лучше?

– Мне кажется, что немного, но стала. Помнишь, я говорил, что Дуайер требовал строгости? Сидоренко тоже ее хотел, но в атаке разрешал творить. Когда входишь во вкус, это развязывает руки, ты начинаешь комбинировать. Так интереснее и болельщикам, и тебе самому.

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