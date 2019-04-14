Александр Лукашенко: «Медальные планы на Евроигры не озвучивались, но задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании исполкома НОК поставил задачу по завоеванию медалей на Европейских игр в Минске.

«Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня – все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем хотелось бы на эту тему сегодня предметно поговорить.

Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения Игр. Как выполняются эти требования?

К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку.

Поддержка всего белорусского народа естественно будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих Играх плохо. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу», — сказал Лукашенко.

Отметим, что в Баку Беларусь завоевала 43 награды.