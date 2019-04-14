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Генсек брестского «Динамо» Мачульский: «Кто-то только говорит, а «Динамо» Брест доказывает на поле!»
15.04.2019 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями после победы над БАТЭ.
«Кто-то только говорит, а dynamobrest доказывает на поле! БАТЭ 0:1 Динамо Брест», – написал Мачульский.
Егор Филипенко: «Брест играл в неплохой футбол. Но считаю, что мы все равно сильнее их»
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Генсек брестского «Динамо» Мачульский: «Кто-то только говорит, а «Динамо» Брест доказывает на поле!»
Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями после победы над БАТЭ.
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