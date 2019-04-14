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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Даллас» примет «Нэшвилл», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Колорадо» – «Калгари»
15.04.2019 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Даллас» примет «Нэшвилл», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Колорадо» – «Калгари»
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 0-2 Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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