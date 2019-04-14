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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Даллас» примет «Нэшвилл», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Колорадо» – «Калгари»

15.04.2019 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Каролина – Вашингтон
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Торонто – Бостон
Дата проведения
16 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Даллас – Нэшвилл
Дата проведения
16 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Колорадо – Калгари
Дата проведения
16 апреля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 0-2 Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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