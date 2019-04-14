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Драфт НХЛ-2019. Колячонок занял 31-е место в финальном рейтинге среди игроков из Северной Америки
15.04.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2019 опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
Первое место в списке занял нападающий Джек Хьюз.
1. н Джек Хьюз (юниорская сборная США, программа USNTDP)
2. з Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL)
3. н Кирби Дак («Саскатун», WHL)
4. н Алекс Таркотт (юниорская сборная США, программа USNTDP)
5. н Дилан Козенс («Летбридж», WHL)
6. н Тревор Зеграс (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н. Артур Калиев («Гамильтон», OHL)
8. н Коул Кауфилд (юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. н Мэттью Болди (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. н Пейтон Кребс («Кутеней», WHL)
...
31. з Владислав Колячонок («Флинт», OHL)
...
44. н Алексей Протас («Принц Альберт», WHL)
...
118. н Владимир Алистров («Эдмонтон», WHL)
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Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2019 опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
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