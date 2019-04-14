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Драфт НХЛ-2019. Колячонок занял 31-е место в финальном рейтинге среди игроков из Северной Америки

15.04.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2019 опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

Первое место в списке занял нападающий Джек Хьюз.

1. н Джек Хьюз (юниорская сборная США, программа USNTDP)

2. з Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL)

3. н Кирби Дак («Саскатун», WHL)

4. н Алекс Таркотт (юниорская сборная США, программа USNTDP)

5. н Дилан Козенс («Летбридж», WHL)

6. н Тревор Зеграс (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н. Артур Калиев («Гамильтон», OHL)

8. н Коул Кауфилд (юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. н Мэттью Болди (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. н Пейтон Кребс («Кутеней», WHL)

...

31. з Владислав Колячонок («Флинт», OHL)

...

44. н Алексей Протас («Принц Альберт», WHL)

...

118. н Владимир Алистров («Эдмонтон», WHL) 

 

 
 
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Центральное скаутское бюро НХЛ перед драфтом-2019 опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
 
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