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Ходасевич ответил Булыге: «0 долларов на трансферы? Когда подписывают свободного агента, ему дают подъемные»
15.04.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич в новом выпуске программы «Бремя футбола» прокомментировал высказывание Виталия Булыги о трансферах минского
«Мне понравилась фраза спортивного директора минского «Динамо»
Понимаете, есть трансферная стоимость игрока, когда его покупают. От нас обычно скрывают, но когда подписывают свободного агента, ему дают подъемные. Допустим, пригласили Фатаи. Там же есть агентские, подъемные. Эти суммы могут достигать порядка 150 тысяч долларов.
Это условно. Я точно не знаю, сколько за Фатаи заплатили. Разве это не трансферная стоимость, разве это не затраты клуба?» – сказал Ходасевич.
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Ходасевич ответил Булыге: «0 долларов на трансферы? Когда подписывают свободного агента, ему дают подъемные»
Белорусский журналист Николай Ходасевич в новом выпуске программы «Бремя футбола» прокомментировал высказывание Виталия Булыги о трансферах минского «Динамо».
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