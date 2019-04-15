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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 32-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Уэской» на выезде, «Атлетико» примет «Сельту», а «Севилья» сыграет с «Бетисом».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
-
13 апреля, 14.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
19 Педроса,
2:0 –
47, автогол Лагуардиа,
2:1 –
56 Кальери.
Эспаньол –
Лопес, Росалес (Лопес, 28), Налдо, Эрмосо, Педроса, Мелендо (Дуарте, 85), Санчес, Марк Рока, Дардер, Иглесиас, У Лэй (Гарсия, 63).
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Инуи (Твумаси, 79), Брашанац (Вакасо, 79), Ману Гарсия, Хони Родригес, Бастон (Ролан, 68), Кальери.
- Предупреждения:
-
Налдо
(21), Дуарте
(39), Дардер
(53), Лагуардиа
(79), Марк Рока
(84).
- Дата проведения
-
13 апреля, 17.15, «Эль Алькорас»
Уэска –
Сантамария, Мирамон, Эчейта, Пулидо, Галан, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Гомес, Авила (Алекс Гальяр, 88), Гальего, Феррейро (Эрнандес, 72).
Барселона –
тер Стеген, Тодибо, Мурильо, Умтити, Видаль, Ваге, Малком, Аленья (Артур, 81), Пуч (Альба, 67), Дембеле (Коутиньо, 67), Боатенг.
- Предупреждения:
-
Тодибо
(42), Ваге
(90), Пулидо
(90).
- Дата проведения
-
13 апреля, 19.30, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
-
1:0 –
42 Гризманн,
2:0 –
74 Мората.
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Мойя, Монтеро, Филипе Луис (Арьяс, 72), Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Витоло (Мората, 62), Корреа, Гризманн (Мольехо, 90).
Сельта –
Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Оласа, Лоботка, Йокушлу (Бельтран, 84), Мор (Систо, 65), Будебуз, Буфаль (Йенсен, 86), Макси Гомес.
- Предупреждения:
-
Будебуз
(37), Хуанфран
(56), Гризманн
(68), Оласа
(87).
- Дата проведения
-
13 апреля, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
26 Мунир,
1:1 –
55 Ло Чельсо,
2:1 –
59 Сарабия,
3:1 –
63 Васкес,
3:2 –
82 Тельо.
Севилья –
Вацлик, Навас, Меркадо, Каррису, Эскудеро, Сарабия, Банега (Рог, 74), Васкес (Алеиш Видаль, 69), Меса, Мунир (Промес, 69), Бен-Йеддер.
Бетис –
Лопес, Манди, Феддаль, Сидней (Тельо, 77), Вильям Карвалью, Эмерсон (Санчес, 68), Фирпо, Каналес, Гуардадо, Ло Чельсо, Хесе (Морон, 74).
- Предупреждения:
-
Хесе
(39), Эскудеро
(65), Банега
(70), Навас
(73), Каррису
(81), Манди
(83), Меркадо
(86), Тельо
(90), Рог
(90).
- Дата проведения
-
14 апреля, 13.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
-
0:1 –
14 Арамбарри,
1:1 –
30 Серхи Гвардиола,
2:1 –
69, пенальти Унал,
2:2 –
90, пенальти Молина.
Вальядолид –
Йоэль, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Рубио, 62), Ануар (Хоакин Фернандес, 82), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола, Унал (Мичел, 77).
Хетафе –
Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Дуро, 38), Портильо (Молина, 72), Максимович, Арамбарри, Оливера, Анхель (Бруно Гонсалес, 66), Мата.
- Предупреждения:
-
Ануар
(18), Оливера
(40), Максимович
(71), Рубио
(71), Плано
(78), Арамбарри
(79), Алькарас
(88).
- Удаление:
-
Оливера
(62).
- Дата проведения
-
14 апреля, 15.00, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
2 Иньяки Уильямс,
1:1 –
45 Морено,
2:1 –
50 Иньяки Уильямс,
3:1 –
72 Рауль Гарсия,
3:2 –
85 де Томас.
Атлетик –
Яго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче (Иньиго Лекуэ, 61), Дани Гарсия (Лопес, 58), Беньят, Муниаин (Кодро, 89), Рауль Гарсия, Кордоба, Иньяки Уильямс.
Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Тито, Суарес, Медран (Эмбарба, 69), Бебе, Посо (Ди Санто, 79), Морено (Гарсия, 73), де Томас.
- Предупреждения:
-
Адвинкула
(49), Ба
(68), Иньяки Уильямс
(90).
- Удаление:
-
Адвинкула
(52).
- Дата проведения
-
14 апреля, 17.15, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
1 Хуанми,
1:1 –
85 Жордан.
Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Элустондо, Льоренте, Муньос, Субельдия (Баутиста, 90), Мерино, Барренечеа (Сандро Рамирес, 56), Сангальи (Пардо, 66), Ойарсабаль, Хуанми.
Эйбар –
Дмитрович, Де Бласис, Паулу Оливейра, Альварес, Хосе Анхель (Леон, 84), Орельяна, Эскаланте, Жордан, Кукурелья, Кардона (Шарлес, 77), Энрик.
- Предупреждения:
-
Де Бласис
(33), Льоренте
(39), Жордан
(55), Пардо
(87).
- Дата проведения
-
14 апреля, 19.30, «Монтиливи»
- Гол:
-
0:1 –
7 Чуквуэзе.
Жирона –
Буну, Рамальо (Порро, 70), Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия (Сони, 86), Алеиш Гарсия, Понс, Робертс (Думбия, 64), Гарсия, Порту, Стуани.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Иборра, Касорла, Чуквуэзе (Педраса, 76), Форнальс, Токо-Экамби (Касерес, 57), Бакка (Морено, 90).
- Предупреждения:
-
Форнальс
(51), Хуанпе
(74), Чуквуэзе
(76), Понс
(79), Марио Гаспар
(87), Касерес
(90), Фунес Мори
(90).
- Дата проведения
-
14 апреля, 21.45, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
2 Санти Мина,
1:1 –
56, автогол Солер,
2:1 –
57 Гедеш,
3:1 –
63 Санти Мина.
Валенсия –
Нето, Пиччини (Коклен, 32), Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс, Парехо (Гамейро, 71), Черышев, Санти Мина, Гедеш (Ли Кан Ин, 78).
Леванте –
Фернандес, Кабако, Рубен Везу, Коке, Робер, Джейсон, Луна (Саймон, 69), Рочина (Барди, 77), Кампанья, Моралес, Марти (Майораль, 68).
- Предупреждения:
-
Солер
(33), Майораль
(81), Ли Кан Ин
(83), Кабако
(89).
- Дата проведения
-
15 апреля, 22.00, «Бутарке»
- Голы:
-
1:0 –
45 Сильва,
1:1 –
51 Бензема.
Леганес –
Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Эрасо (Эль-Жар, 71), Перес, Микель Весга (Ресио, 85), Каррильо (Эн-Несири, 65), Брэйтуэйт.
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио (Бэйл, 81), Бензема, Иско (Васкес, 77).
- Предупреждения:
-
Карвахаль
(48), Асенсио
(61), Вальверде
(67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 32-м туре примеры «Барселона» сыграет с «Уэской» на выезде, «Атлетико» примет «Сельту», а «Севилья» сыграет с «Бетисом».
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