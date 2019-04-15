Николай Ходасевич: «БАТЭ не предлагает ничего нового с точки зрения идей. Это пока все прямолинейно, хаотично и без результата на выходе»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о матче 3-го тура чемпионата Беларуси, где БАТЭ уступил брестскому «Динамо» (0:1).

«БАТЭ предстал в матче с брестским «Динамо» тем самым коллективом, который мы видели год назад. С одним лишь изменением: вместо Сигневича играл Сарока. Все те же исполнители, выздоровевший Симович. Все на своих местах расставлены. БАТЭ старого образца не только по составу, что самое важное, но и по рисунку игры, который выдал Борисов.

Мне кажется, что есть две проблемы на данный момент у нашего чемпиона. Первое: очень плавное вливание свежей крови. Имею ввиду новичков, которые пока выходят со скамейки и не выходят на роли для решения поставленных задач перед БАТЭ. Т.е не берут на себя лидерские функции, составляя конкуренцию, допустим, Драгуну или Стасевичу. Это первая особенность, которая в ходе сезона может быть исправлена.

Вторая особенность: БАТЭ не предлагает ничего нового с точки зрения идей. Я не знаю. Эти идеи могут быть обкатаны и, может быть, мы их пока не видим. Но то, что мы видели против брестского «Динамо», это пока все достаточно прямолинейно, хаотично и без результата на выходе. Результат мог бы быть, если бы Сарока забил. Но Сарока не забил. А больше БАТЭ ничего не предложил», – сказал Ходасевич в рамках своей программы на YouTube «Бремя футбола».