|
Андрей Арямнов: «Чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее начну готовиться в полную силу»
16.04.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Серебряный призер чемпионата Европы-2019 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал «Прессболу» о ближайших планах.
«Чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее я начну готовиться в полную силу. Хотел бы снова вернуться к этой не засчитанной попытке на 226 килограммов. Засчитали бы ее – установил бы рекорды страны в толчке и по сумме двоеборья.
Возможно, на моей любимой родине все-таки сочтут, что я действительно сумел поднять эту штангу? Чтобы справедливость восторжествовала и мне выплатили призовые за эти рекорды. Считаю, судейство было совершенно необъективным. Не понятно, за что меня лишили малой медали», – сказал Арямнов.
Напомним, в третьей попытке в толчке Арямнов смог поднять штангу весом 226 кг, но судьи попытку не засчитали.
Главный тренер сборной Виктор Шершуков ранее раскритиковал судейство на чемпионате Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Арямнов: «Чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее начну готовиться в полную силу»
Серебряный призер чемпионата Европы-2019 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал «Прессболу» о ближайших планах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)