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Андрей Арямнов: «Чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее начну готовиться в полную силу»

16.04.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал «Прессболу» о ближайших планах.

«Чем быстрее мне начнут платить нормальные дивиденды, тем быстрее я начну готовиться в полную силу. Хотел бы снова вернуться к этой не засчитанной попытке на 226 килограммов. Засчитали бы ее – установил бы рекорды страны в толчке и по сумме двоеборья.

Возможно, на моей любимой родине все-таки сочтут, что я действительно сумел поднять эту штангу? Чтобы справедливость восторжествовала и мне выплатили призовые за эти рекорды. Считаю, судейство было совершенно необъективным. Не понятно, за что меня лишили малой медали», – сказал Арямнов.

Напомним, в третьей попытке в толчке Арямнов смог поднять штангу весом 226 кг, но судьи попытку не засчитали.

Главный тренер сборной Виктор Шершуков ранее раскритиковал судейство на чемпионате Европы.

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Серебряный призер чемпионата Европы-2019 по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал «Прессболу» о ближайших планах.
 
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