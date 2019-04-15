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Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо»
16.04.2019 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо».
Это можно было наблюдать во время прошедшего накануне футбольного матча «Динамо» – «Городея», сообщает официальный
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо».
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