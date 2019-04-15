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Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо»

16.04.2019 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо».

Это можно было наблюдать во время прошедшего накануне футбольного матча «Динамо» – «Городея», сообщает официальный сайт НОК.

Сайт минского «Динамо»: «Усилия по подготовке газона к декабрьскому матчу с «Торпедо» дали о себе знать, поле так и не смогло прийти в себя»

Газон на «Динамо» уложили меньше года назад – выглядит он так себе, хоть и начинает сезон с опозданием

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо».
 
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